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Новости. Общество
17:40, 26 Января 2018
фото: Антон Кофторов/Российский красный крест

Специально обученные волонтеры будут оказывать юридическую и социальную помощь жителям Карелии

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В Петрозаводске волонтеров обучат оказанию консультативной помощи пожилым людям и инвалидам. Об этом сообщили в мэрии.

"Обучение инструкторов под эгидой "Российского Красного креста" начнется уже в январе. Более 50 человек из районов республики станут инструкторами по оказанию первичной юридической и социальной помощи жителям Карелии", - говорится в сообщении администрации.

Проект реализуется на средства гранта президента России на развитие гражданского общества.

Обучающие семинары для будущих инструкторов проведут юристы, психологи, специалисты Пенсионного фонда, социальной службы.

"От Петрозаводска участниками проекта станут представители отдаленных районов города: Соломенного, Сулажгоры, СКЗ, Томиц", - отметили в мэрии.

На первом семинаре, который состоится 29 января, слушателей ознакомят "с правами и обязанностями пожилых людей, алгоритмом оформления социальной службой выплат, новостями в пенсионном законодательстве, основами "финансовой азбуки".

"По окончании обучения инструкторы смогут оказать первичную юридическую и социальную помощь жителям в "общественных приемных", уделяя особое внимание людям с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

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