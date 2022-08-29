Специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире

Центр «Твой мир» создал в Петрозаводске проект по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями с помощью виртуальной реальности.

Гостям клуба предлагают более 30 игр различного формата: экстрим, «стрелялки», динамичные игрушки, либо красивые визуализации, например, «подводный мир» — его можно просто созерцать. Такие игры особенно подходят для людей старшего поколения или для тех, кто испытывает затруднения с нажатием кнопок.

Как виртуальная реальность влияет на людей с ограниченными возможностями, читайте в репортаже корреспондента «Столицы на Онего».