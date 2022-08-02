Спецмашина для нанесения дорожной разметки попала в ДТП в Карелии, рабочий в больнице

Водитель автомобиля в Карелии протаранил спецмашину для нанесения дорожной разметки, в результате рабочий получил травмы.

Об этом сообщили в отряде пожарных-спасателей Медвежьегорского района, которые выезжали на место ДТП.

Авария произошла в среду на автодороге «Кола». Автомобиль Chevrolet Niva врезался в спецмашину и грузовик «Камаз», которые были заняты на дорожных работах.

В результате ДТП травмы получили водитель Chevrolet Niva и работник дорожного предприятия. Первый от госпитализации отказался, а второго автомобилем скорой помощи доставили в ЦРБ Медвежьегорска.