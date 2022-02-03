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Спецмашину для радиационных и химических работ направили для обработки ж/д вокзала Петрозаводска

Новости. Общество
15:12, 04 Февраля 2022

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Сотрудники Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона провели дезинфекцию зданий железнодорожного вокзала и прилегающей территории.

Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Специалисты сделали обработку снаружи и внутри зданий. Дезинфекция проводилась путем распыления специального раствора, безопасного для человека и животных. Все сотрудники находились в костюмах химической защиты.

Для обработки применялась аварийно-спасательная машина для проведения радиационных и химических работ (АСМ-РХ), к которой была подключена катушка со стволом высокого давления.

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Комментарии

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David.
2022-02-04 16:24:00
А сугробы будут обрабатываться? А участников Гипербореи? А может вместе с салютом всех для профилактики тоже обработать?
Беня
2022-02-04 15:29:51
Пошла в ход хлорка. История повторяется :)
Константин Сергеевич
2022-02-04 15:26:07
Если безопасно для людей и животных, почему тогда те, кто распылял в костюмах защиты?
Гость
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