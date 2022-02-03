Спецмашину для радиационных и химических работ направили для обработки ж/д вокзала Петрозаводска

Сотрудники Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона провели дезинфекцию зданий железнодорожного вокзала и прилегающей территории.

Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Специалисты сделали обработку снаружи и внутри зданий. Дезинфекция проводилась путем распыления специального раствора, безопасного для человека и животных. Все сотрудники находились в костюмах химической защиты.

Для обработки применялась аварийно-спасательная машина для проведения радиационных и химических работ (АСМ-РХ), к которой была подключена катушка со стволом высокого давления.