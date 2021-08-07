Спецназовцы Росгвардии штормовали Шуйские скалы в Карелии (ФОТО)

Офицеры СОБР провели учения по высотной подготовке на территории Шуйских скал, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

В рамках проведения плановых занятий спецназовцы совершенствовали свои навыки вязания альпинистских узлов, скоростного спуска, передвижения на большой высоте и спуска с переворотом вниз головой. Отработаны вопросы выбора оптимального маршрута, скрытного передвижения в условиях горно-лесистой местности в составе малой группы, охраны периметра во время организации альпинистской станции, преодоления сложных участков местности при помощи альпинистского снаряжения и действия при встрече с противником.

Уву отметили в Управлении, высотная подготовка является неотъемлемой частью профессиональной подготовки спецподразделений Росгвардии. Боец способен выполнять служебно-боевые задачи в любых труднодоступных местах, включая скалы.

Ранее сообщалось, в Карелии бойцы Росгвардии уничтожили условных террористов.