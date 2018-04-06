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Новости. Общество
12:47, 06 Апреля 2018

Спецпредставитель Путина по экологии рассказал об уникальных бумажных пакетах из Карелии

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Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил информировать ритейлеров о прочных бумажных пакетах из Карелии.

По его мнению, такие пакеты помогут снизить вред для экологии от пластиковой тары, передает ТАСС.

Иванов рассказал, что Сегежский ЦБК впервые в истории стал производить бумажные пакеты, выдерживающие несколько десятков килограммов.

"Мы стали впервые делать отечественные бумажные пакеты, которые можно направлять в сетевые магазины и предлагать населению вместо пластиковых", - сказал он.

По его словам, до ритейлеров необходимо каким-то образом донести эту информацию, чтобы бумажные пакеты могли конкурировать с полиэтиленовыми пакетами.

Иванов напомнил, что пластиковые (целлофановые) пакеты разлагаются около 300 лет, поэтому их нецелесообразно хранить на свалках. Их нужно перерабатывать, а вторсырье снова использовать в производстве.

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