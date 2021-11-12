890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Автомобиль развернуло на оживленной транспортной развязке в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 08:05
Суточное число умерших от коронавируса в России приблизилось к тысяче 8
19.12.2021 12:57
Владимир Любарский поздравил ЕДДС Петрозаводска с годовщиной основания 13
19.12.2021 13:41
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГОРОД ПОД СНЕГОМ, ТРАССА В ГОРОДСКОМ ЛЕСУ, ОТМЕНА QR-КОДОВ В КАФЕ И УВОЛЬНЕНИЕ ЧИНОВНИКА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА УБОРКУ ПЕТРОЗАВОДСКА
19.12.2021 19:00
Глава Карелии поздравил с днем рождения «хозяйку Кинермы» 16
19.12.2021 15:50

Спецслужбы Финляндии не опасаются наплыва мигрантов со стороны России

Новости. Политика
10:31, 20 Декабря 2021
фото: © AFP

Новости партнеров

В соседней стране считают возможным миграционный кризис только в случае ослабления контроля на российской границе.

Спецслужбы Финляндии не опасаются наплыва мигрантов со стороны России. Такое мнение в интервью газете Keskisuomalainen высказал глава финской полиции безопасности SUPO Антти Пелттари. По его словам, повторение миграционного кризиса шестилетней давности возможно только в случае ослабления контроля на российской границе.

Как пишет Yle, зимой 2015-2016 года через северные пункты пропуска на российско-финляндской границе в страну въехали около 1800 человек, которые попросили убежища в Финляндии. У финских властей тогда вызывало удивление бездействие российских пограничников. Ситуацию удалось взять под контроль только после переговоров Финляндии и России на высшем уровне.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-12-20 11:08:35
Образованные и говорящие на нескольких языках славяне-иммигранты финнов не устраивают. Они предпочитают арабов.
Ну, самим и расхлебывать.
Местечковый блогер
2021-12-20 10:55:30
Будут выделываться - ждите гостей гостей. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 12
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»