В соседней стране считают возможным миграционный кризис только в случае ослабления контроля на российской границе.

Спецслужбы Финляндии не опасаются наплыва мигрантов со стороны России. Такое мнение в интервью газете Keskisuomalainen высказал глава финской полиции безопасности SUPO Антти Пелттари. По его словам, повторение миграционного кризиса шестилетней давности возможно только в случае ослабления контроля на российской границе.

Как пишет Yle, зимой 2015-2016 года через северные пункты пропуска на российско-финляндской границе в страну въехали около 1800 человек, которые попросили убежища в Финляндии. У финских властей тогда вызывало удивление бездействие российских пограничников. Ситуацию удалось взять под контроль только после переговоров Финляндии и России на высшем уровне.