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Спецслужбы Финляндии не видят угрозу в приезжающих в страну россиянах

Новости. Политика
11:46, 16 Марта 2022
фото: © Татьяна Тимирханова / Интерпресс

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В финской полиции безопасности утверждают, что хорошо о них осведомлены.

Спецслужбы Финляндии не видят угрозу в приезжающих в страну россиянах. Как пишет Yle, финская полиция безопасности SUPO прокомментировала идущие сейчас общественные дискуссии, в которых высказывалась озабоченность по поводу граждан России, приезжающих в Финляндию.

«Россияне должны иметь визу, чтобы попасть в Финляндию и Шенгенскую зону, поэтому власти хорошо осведомлены о том, кто приезжает в нашу страну», – заявили в SUPO.

В полиции безопасности отметили, что большинство граждан России улетает из Финляндии в другие страны. В настоящее время поезд «Аллегро», курсирующий между Санкт-Петербургом и Хельсинки, является одним из редких оставшихся маршрутов из России в ЕС.

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