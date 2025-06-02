«Спи спокойно, дружище»: в Ленобласти похоронят погибшего на СВО уроженца Карелии Александра Акулича

4 июня в Ленинградской области пройдут похороны Александра Акулича из Суоярвского района Карелии. Об этом сообщили местные власти.

Мужчина 1975 года рождения погиб 31 августа 2023 года во время боевых действий в зоне специальной военной операции. Прощание состоится на новом кладбище в городе Тельмана, Тосненский район.

Земляки и друзья выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

– Соболезнования родным и близким. Светлая память. На днях с одноклассниками вспоминали Сашу. Очень жаль…

Вечная светлая память Александру. Соболезнования родным и близким.

Соболезную родным и близким людям, спи спокойно, дружище.



Примите наши искренние соболезнования. Мягких облаков тебе, Санька, – написали жители Суоярви в соцсети.