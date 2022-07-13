Спикер горсовета Петрозаводска купила ящик клубники с ароматом карельской природы

Надежда Дрейзис рассказала о результатах похода на ярмарку «Ягодное лукошко» в Петрозаводске.

На своей странице в соцсети председатель Петросовета Надежда Дрейзис поделилась впечатлениями от посещения ярмарки «Яголное лукошко», которая проходила на набережной Петрозаводска 15, 16 и 17 июля.

«Посетили очень вкусную ярмарку "Ягодное лукошко". Клубника местных производителей с ароматом карельской природы. Друзья, "Сделано в Карелии" - сделано с душой», - рассказала Дрейзис и опубликовала фото дочери с ящиком клубники.

Ранее председатель горсовета Петрозаводска призвала горожан поделиться счастьем.