Спикер горсовета Петрозаводска на выставке «почувствовала себя Алисой в Стране чудес» (ФОТО)

В Петрозаводске к 20-летию школы кукольного дизайна Любови Малиновской работает выставка «Следуй за Белым Кроликом».

Спикер Петросовета Надежда Дрейзис рассказала о своем посещении выставки «Следуй за Белым Кроликом», которая открылась в городском выставочном зале к 20-летию школы кукольного дизайна Любови Малиновской.



«Последовала за Белым Кроликом и почувствовала себя Алисой в Стране чудес! Школа кукольного дизайна - это дети и взрослые, объединенные любовью к творчеству, всему детскому, доброму и красивому, - отметила Дрейзис в соцсети. - В экспозиции представлены уникальные и восхитительные проекты и работы. Художественные куклы и кукольные домики, замки и дворцы, воздушные шары и маски, карусели и, конечно, - встреча с Белым Кроликом».



Выставка работает до 15 января.



«Не пропустите, «Проследуйте за Белым Кроликом», сводите детей и сами взгляните на мир глазами ребенка. Это волшебно!» - сообщила спикер горсовета.















За 20 лет работы школы кукольного дизайна «Маленькая страна» обучение прошли сотни детей и взрослых, рассказали в мэрии Петрозаводска.



За их плечами выставки городского, российского и международного уровней. Многие выпускники в дальнейшем обучались дизайну, кино и фотографии, работали мультипликаторами, художниками и педагогами изобразительного искусства.



На постоянной основе в школе занимаются 100 детей и 30 взрослых, в том числе пенсионеры.