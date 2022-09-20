Спикер горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис призвала отказаться от кетчупа и бульонных кубиков

Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис предложила горожанам задуматься о том, сколько соли они потребляют.
Организму для поддержания водно-минерального баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц полезно потреблять не больше чайной ложки соли. При этом 80% соли люди съедают, не догадываясь об этом, сообщила Надежда Дрейзис.
«„Скрытая“ соль есть в мясе, рыбе, яйцах, сосисках, колбасах, майонезе, сыре, хлебе. Один только бутерброд с колбасой и сыром может дать дневную норму соли!», — рассказала Дрейзис.
Председатель горсовета предложила соблюдать несколько правил. Не солить блюда во время приготовления. Это относится и к воде, в которой варятся макароны, овощи или рис. Не использовать бульонные кубики при приготовлении супов и бульонов. Изучать состав готовых смесей специй, часто в них много соли. Отказаться от кетчупа, соевого соуса, французской горчицы и других соусов с высоким содержанием соли.
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