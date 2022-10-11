Спикер горсовета Петрозаводска подарила витамины медикам

Биологически активную добавку витамин Д3 Надежда Дрейзис презентовала врачам, медсестрам и фельдшерам детской поликлиники №1 Петрозаводска.

Спикер Петросовета и главврач детской поликлиники № 1 Надежда Дрейзис подарила своим коллегам витамины и написала об этом в соцсети.





«Друзья, осень — период всплеска сезонных респираторных заболеваний. Сейчас особенно важно позаботиться о себе и здоровье своих близких, заниматься профилактикой и укреплять иммунитет. Не секрет, что в группе особого риска — люди, которые находятся „на передовой“ борьбы с коронавирусом, ОРВИ и гриппом, — работники здравоохранения.



В связи с этим родилась идея поддержать своих сотрудников и подарить биологически активную добавку Витамин Д3. С радостью передала витамины врачам, медсестрам и фельдшерам участковой службы отделений городской детской поликлиники № 1», — сообщила Дрейзис в социальной сети.