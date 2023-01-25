Спикер горсовета Петрозаводска попросила прощения у всех

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис попросила прощения в Прощеное воскресенье и сама всех простила.

На своей странице в соцсети Надежда Дрейзис написала, что сегодня Прощеное воскресенье, оно завершает Масленичную неделю. Прощеное воскресенье – особый день для верующих. В храмах люди подходят к священнику, к друг к другу со словами: «Прости меня!». В ответ звучит: «Бог простит, и меня прости!».

По словам спикера Петросовета, по-настоящему просить прощения и прощать — это значит взять на себя ответственность. Это искреннее, от чистого сердца проявление милосердия. Отпущение обид, которые сидят внутри и мешают жить и тому, кто обижен, и тому, кто обидел, делают людей свободными.

«Друзья, прощайте друг друга! Если же я кого-то вольно или невольно обидела, простите меня…И я прощаю», - сказала Надежда Дрейзис.

Отметим, что Надежда Дрейзис оказалась единственной чиновницей, кто попросил прощения.

Ранее сообщалось, что массового гуляния в честь Масленицы в столице Карелии в этом году не планируется, так как глава Петрозаводска Владимир Любарский считает, что сейчас не самое подходящее время для такого рода мероприятий.