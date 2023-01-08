Спикер горсовета Петрозаводска предложила отдавать новогодние елки на корм питомцам зоопарков

Председатель городского совета Петрозаводска предложила варианты утилизации елок после праздников.

Спикер Петросовета Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети рассмотрела несколько вариантов утилизации новогодних елей.



«Многие просто выбрасывают дерево на помойку, хотя есть и другие варианты для утилизации. Вывезите дерево за город.

В лесу неживая древесина становится питательной средой для роста новых растений, а в городе — мусором», - в частности, предложила Дрейзис.



Кроме того, по ее словам, есть другие места для полезного применения материалов из живого дерева: зоопарки используют их для животного корма; в сельском хозяйстве измельченная елочная щепа защищает землю от замерзания и сорняков; в парковых зонах с их помощью создают экологические тропы; в городе используют для цветочных клумб; на даче — в качестве дров для растопки бани.



Если возможности утилизировать елку по правилам нет, пишет Дрейзщис, то перед тем, как выбросить ее в мусорный бак, измельчите дерево: избавьтесь от веток, распилите ствол и свяжите его части. Целая ель не только займет много места, но и будет представлять угрозу пожарной безопасности, считает спикер Петросовета.