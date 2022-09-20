Спикер горсовета Петрозаводска рассказала о «сюрпризах» от коронавируса

Надежда Дрейзис привела мнение экспертов об эволюционном потенциале COVID-19.

Спикер Петросовета Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети обратилась к читателям, напомнив о том, что эволюционный потенциал коронавируса не исчерпан.

«Частота новых волн заболеваемости COVID-19 на фоне приобретенного человечеством иммунитета должна снизиться, они будут слабее предыдущих, но эволюционный потенциал вируса еще не исчерпан, считают замдиректора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов и завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов», — написала Надежда Дрейзис.

По словам специалистов, COVID-19 стал устойчивым патогеном человека с собственной периодичностью по вспышкам. «Сюрпризы» от коронавируса будут зависеть от того, как быстро будут появляться новые мутации.

При этом, по мнению экспертов, частота вспышек ковида должна снизиться благодаря повышению общего иммунитета.

Предполагается, что в подъеме заболеваемости будет некая периодичность, но со значительно сниженной летальностью и частотой подъемов заболеваемости.