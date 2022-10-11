Спикер горсовета Петрозаводска порадовалась замене жироуловителя в школьной столовой

Надежда Дрейзис отметила результаты ремонта и благоустройства в школе №11 Петрозаводска.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис рассказала в соцсети о результатах работы программы поддержки местных инициатив в школе №11 на Перевалке.



«Новое крыльцо, замена асфальта вокруг здания с установкой бордюрного камня, жироуловителя в столовой по требованиям СНиП, реконструкция стока ливневой канализации», - написала Дрейзис.



Кроме того, по ее словам, в школе установили спортивную площадку для учащихся младших классов. Также подготовили территорию, на которой в ближайшее время разместят тренажеры Маркелова.



В следующем году у школы появится своя «Умная площадка». Это спортивный комплекс, где можно заниматься игровыми видами спорта, легкой атлетикой.



Также на площадке будут проходить уроки физической культуры, сдача норм ГТО.