Спикер Госдумы призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал ужесточить уголовное наказание за телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета.

«Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет», — написал Володин в своем Telegram-канале. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что этот вопрос необходимо рассмотреть в числе приоритетных после выборов в Госдуму осенью.

Помимо этого, спикер Госдумы отметил почти двукратный рост количества преступлений за последние полтора года — в 2020 году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 миллиардов рублей, такая сумма сопоставима с годовым бюджетом Ставропольского края. По его словам, методы преступников самые разные: ложное сообщение о попавшем в беду родственнике с требованием перевести деньги, СМС с просьбой перезвонить на указанный номер — при выполнении звонка со счета списываются деньги, сообщение с просьбой перейти по ссылке, в случае перехода происходит списание денег, фальшивый выигрыш в лотерею с требованием выплатить «налог» или предоставить данные банковской карты и другие.

«Кроме того, стремительно растет число хищений со счетов клиентов банков. Мошенники уговаривают жертву выдать им данные банковской карты, после чего с нее списываются деньги. Или же представляются сотрудниками правоохранительных органов и просят перевести деньги на специальный „защищенный счет“. Широко распространена мошенническая схема с незаконным использованием подменных абонентских номеров, например, банков или подразделений МВД России», — уточнил Володин.

Как подчеркнул спикер Госдумы, необходимо не только информировать российских граждан, но и совершенствовать банковские процедуры и регламенты, жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, принятие дополнительных законодательных мер в части повышения ответственности. «В ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки. Только в прошлом году потери их клиентов от мошенничества составили 9 миллиардов рублей», — добавил он.

«Суды назначают до пяти лет лишения свободы за подобные деяния. Но, как показывает практика, принятых мер недостаточно. Личные сведения граждан по-прежнему попадают преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ», — пояснил Володин.