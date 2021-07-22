Реклама
Прислать новость
10 негритят решили избираться 20
22.07.2021 23:29
В огне счета нет
Сегодня 14:22
Любарский призвал жителей Петрозаводска не бояться запаха гари 4
Сегодня 08:05

Спикер Госдумы призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Новости. Общество
19:30, 23 Июля 2021
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал ужесточить уголовное наказание за телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета.

«Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет», — написал Володин в своем Telegram-канале. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что этот вопрос необходимо рассмотреть в числе приоритетных после выборов в Госдуму осенью.

Помимо этого, спикер Госдумы отметил почти двукратный рост количества преступлений за последние полтора года — в 2020 году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 миллиардов рублей, такая сумма сопоставима с годовым бюджетом Ставропольского края. По его словам, методы преступников самые разные: ложное сообщение о попавшем в беду родственнике с требованием перевести деньги, СМС с просьбой перезвонить на указанный номер — при выполнении звонка со счета списываются деньги, сообщение с просьбой перейти по ссылке, в случае перехода происходит списание денег, фальшивый выигрыш в лотерею с требованием выплатить «налог» или предоставить данные банковской карты и другие.

«Кроме того, стремительно растет число хищений со счетов клиентов банков. Мошенники уговаривают жертву выдать им данные банковской карты, после чего с нее списываются деньги. Или же представляются сотрудниками правоохранительных органов и просят перевести деньги на специальный „защищенный счет“. Широко распространена мошенническая схема с незаконным использованием подменных абонентских номеров, например, банков или подразделений МВД России», — уточнил Володин.

Как подчеркнул спикер Госдумы, необходимо не только информировать российских граждан, но и совершенствовать банковские процедуры и регламенты, жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, принятие дополнительных законодательных мер в части повышения ответственности. «В ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки. Только в прошлом году потери их клиентов от мошенничества составили 9 миллиардов рублей», — добавил он.

«Суды назначают до пяти лет лишения свободы за подобные деяния. Но, как показывает практика, принятых мер недостаточно. Личные сведения граждан по-прежнему попадают преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ», — пояснил Володин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

Сегодня 13:30
Обществоведение
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 2
Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Сегодня 00:10
10 негритят решили избираться 20
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 11
22.07.2021 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?»
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
Сегодня 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»