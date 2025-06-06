Спикер Карельского парламента поздравил медиков с профессиональным праздником

Сегодня, 15 июня, в России отмечается День медицинского работника.

С праздником коллег поздравил председатель Законодательного собрания Карелии, заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.

«По опыту знаю, в медицине нет случайных людей, в эту профессию идут по призванию. Благодарю каждого, кто связал свою судьбу с медициной — врачей, медсестер, фельдшеров и всех работников здравоохранения, кто в самые трудные минуты приходит на помощь пациентам, дарит им надежду и здоровье, совершая порой настоящие чудеса», — написал в соцсетях Элиссан Шандалович.

Особые слова благодарности он сказал гражданским и военным медицинским работникам, которые в зоне специальной военной операции спасают жизни бойцов, заботятся о ребятах в госпиталях, лечат мирных жителей.