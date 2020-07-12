Спикер парламента Элиссан Шандалович сообщил о создании рабочей группы по поправкам к Конституции Карелии

При Законодательном Собрании Карелии будет создана рабочая группа по формированию поправок в Конституцию Республики Карелия.

Об этом сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович. Помимо депутатов Законодательного Собрания, представителей органов исполнительной власти, Общественной палаты Карелии, представителей муниципалитетов, в том числе депутатов муниципальных образований, в рабочую группу войдет широкий круг специалистов и экспертов в различных областях - экологии, экономики, социальной сферы, защиты прав человека и др.

Обсуждение поправок планируется проводить на нескольких площадках. Будут созданы отдельные экспертные группы по направлениям, каждая из которых внесёт свои предложения по корректировке главного закона республики. Затем эти предложения будут вынесены на обсуждение на расширенном заседании. По мнению Председателя Законодательного Собрания, комплексный подход к работе над поправками позволит не затягивать совершенствование Конституции Карелии и принять именно такой закон, который нужен будет жителям республики.

"Предстоит очень ответственная работа, так как речь идёт о решениях на десятилетия вперёд. Поэтому крайне важно подойти к этой задаче максимально взвешенно. И прежде чем принимать решения, мы должны услышать мнение жителей нашей республики. Тогда это будет по-настоящему народный документ", - цитирует пресс-службв карельского парламента Элиссана Шандаловича.

Новая редакция Конституции Республики Карелия была принята 24 декабря 1993 года после принятия 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации. За четверть века в Основной закон республики было внесено более 50 изменений. По предварительным оценкам, в результате принятых поправок к Конституции России в Конституцию Карелии потребуется внести порядка 20 поправок.