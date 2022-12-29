Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович принял участие в открытии ФАПа в деревне Ялгуба

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович сегодня провел осмотр нового фельдшерского акушерского пункта в деревне Ялгуба Прионежского района.

По информации главного врача Республиканской больницы им. Баранова Тамази Карапетяна, ФАП является типовым проектом. Помещения теплые, комфортные для пребывания пациентов и медицинского персонала. Здесь можно будет вакцинироваться, пройти первичный приём, необходимое оборудование приобретено, например, дефибрилляторы, лабораторные материалы, наборы для оказания экстренной помощи и др. Об этом пишут в официальном паблике Заксобрания республики.

Элиссан Шандалович отметил, что проект ФАПа выполнен из карельских природных материалов.

«Мы продолжаем совершенствовать первичное звено здравоохранения. Более 2 млрд. рублей в региональном бюджете на 2023 год направлено на совершенствование сферы. Ведётся активная работа по строительству корпусов „А“ и „Б“ на Древлянке, также планируется начать строительство поликлиники на Кукковке. В 2023 году будут созданы две врачебные амбулатории и семь фельдшерских акушерских пунктов. Такие ФАПы отвечают современным требованиям, способствуют развитию оказания медицинской помощи населению», — прокомментировал Элиссан Шандалович.

По информации Минздрава Карелии, сейчас в фельдшерском акушерском пункте будет по совместительству работать фельдшер из села Заозерье.

Фельдшер Вероника Стафеева рассказала, что будет трудиться в ФАПе два раза в неделю.

«В здании комфортно работать. Помещения тёплые. Есть просторный холл для ожидания приёма. Я работаю уже около пяти лет. Рабочее место здесь хорошо устроено, истории болезни можно посмотреть благодаря подключённой системе „ПроМед“», — прокомментировала Вероника Стафеева.

На строительство объекта было выделено свыше 10 млн рублей.