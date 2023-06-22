Спикер парламента Карелии пожелал Любарскому надежных боевых товарищей на СВО

Председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович прокомментировал отставку главы Петрозаводска, который решил уйти на спецоперацию.

Как на своей странице в соцсети написал председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, Владимир Любарский – человек слова и дела.



«Знаю Владимира Константиновича Любарского не один год. Это человек слова и дела. Его решение отправиться добровольцем на спецоперацию заслуживает уважения. Настоящий мужской поступок», - отметил спикер карельского парламента.







Он напомнил, что депутаты Петросовета приняли отставку Любарского с поста главы Петрозаводского городского округа 23 июня.



«Под его руководством город получил новый импульс развития, а наш республиканский закон о столичном статусе стал подспорьем для реализации многих проектов на благо столицы Карелии и его жителей. Последний пример – начавшаяся транспортная реформа», - заявил Шандалович.







Он отдельно отметил, что у Законодательного собрания Карелии с администрацией Петрозаводска и городским росоветом сложились хорошие, рабочие отношения.



«Инне Сергеевне Колыхматовой, которая стала временно исполняющей обязанности главы города, желаю сил, успехов и хочу заверить, что парламент продолжит оказывать помощь и поддержку.Владимиру Константиновичу - удачи, надежных боевых товарищей и победного возвращения домой», - написал Шандалович.



