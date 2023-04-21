Спикер парламента Карелии рассказал, как идет ремонт Дома детского творчества в Медгоре

Почти 10 млн рублей выделено из бюджета Карелии на создание комфортных условий для занятий юных жителей Медвежьегорска.

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о ходе ремонта в медвежьегорском Доме творчества. По словам парламентария, до конца лета там планируют завершить ремонт кровли и электрики.

«На работы направлено 9,6 млн рублей. Средства предусмотрены в бюджет Карелии поправкой, которую внесли вместе с коллегой-депутатом Галиной Васильевной Алуповой, — уточнил спикер карельского парламента на своей странице в соцсети. — Сейчас работы в разгаре. Здесь меняют прохудившиеся чердачные перекрытия и укладывают новый утеплитель. Далее смонтируют кровельный настил из металлопрофиля. В здании полностью обновят проводку (она не менялась с момента строительства), установят новые светильники, автоматические выключатели и др. Косметический ремонт в кабинетах планируется сделать за счет сэкономленных на торгах средств».

Элиссан Шандалович напомнил, что в Доме детского творчества в Медвежьегорске занимаются более 800 ребят от 5 до 18 лет. Поэтому в здании, где юные медвежьегорцы не только развивают творческие способности, но и весело проводят время, надо создать максимально комфортные условия.