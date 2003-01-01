Спикер парламента Карелии рассказал о тихой охоте

Элиссан Шандалович перечислил дары карельских лесов в конце лета.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал на своей странице в соцсети о дарах северной природы в конце лета. Жителей Карелии оно порадовало разной, в том числе сухой и жаркой погодой, а сейчас настала пора грибов и ягод.

— Морошка уже отошла, на смену ей пришли грибы и черника. Скоро начнётся сезон брусники, а затем королевы северных ягод — клюквы. Любители тихой охоты активно пополняют запасы на зиму, — написал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента, врач по профессии, напомнил, что эти дары природы не только вкусны, в них много витаминов и других полезных веществ.