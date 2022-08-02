Спикер парламента Карелии рассказал о «Точке Роста» в Рыборецкой школе

Центры образования «Точка роста» откроются в сентябре в 31 школе Карелии.

Об этом сообщил председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

По его словам, открытие таких центров даст возможность школьникам в сельских населенных пунктах заниматься наукой с использованием современных технологий и оборудования.

Одна из «Точек роста» появится в Рыборецкой школе Прионежского района, где спикер побывал на прошлой неделе. В кабинетах, где разместится научно-технический образовательный центр, идут ремонтные работы. Для его создания из бюджета выделено более 780 тыс. рублей.

«До 25 августа в учреждение поступит новое оборудование (ноутбуки, лаборатории, конструкторы и т. д.). С его помощью ученики будут изучать химию, физику, биологию, робототехнику и другие предметы», — написал Элиссан Шандалович на своей странице Вконтакте.