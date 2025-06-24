Спикер парламента Карелии рассказал, почему важно ужесточить возврат водительских прав

Парламентарии Карелии добиваются изменения процедуры возврата водительских удостоверений тем, кто лишился прав за пьяную езду, сообщил Элиссан Шандалович.

По словам председателя Заксобрания, обращение с таким предложением сегодня направлено Первому заместителю Председателя Правительства России Денису Мантурову.



Элиссан Шандалович отметил, что только за январь–май 2025 года в России зафиксировано 17 200 преступлений, связанных с повторным вождением в пьяном виде. Это значит, что водители, уже наказанные, снова садились за руль в алкогольном опьянении, рискуя своей и чужими жизнями.



«Сейчас, чтобы вернуть права, достаточно заплатить штраф, сдать экзамен и пройти медкомиссию. Поэтому наше предложение — дополнить процедуру возврата водительских удостоверений обязательными профилактическими и, при необходимости, лечебными мерами в рамках государственного наркологического стандарта. Это поможет выявить отсутствие или наличие психологической и физической зависимости от алкоголя. Если есть зависимость – человек становится на наркологический учет и никакого руля, только лечение», - написал в соцсети спикер парламента.





«Такой фильтр, считаем, позволит спасти жизни людей — и тех, кто садится за руль пьяным, и тех, кто может пострадать из-за их безответственности. Надеюсь, что федеральный центр поддержит обращение Законодательного Собрания Карелии», - заключил он.



Отметим, что управление транспортом в состоянии опьянения - одно из самых серьезных правонарушений. По итогам 5 месяцев на территории Карелии наблюдается значительный рост ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Так, зарегистрировано 20 ДТП, в которых 30 человек травмированы, четверо погибли.



В Карелии проводятся регулярные проверки, направленные на выявление нетрезвых водителей.