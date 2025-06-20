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Спикер парламента Карелии вручил удостоверение мировому судье

Новости. Политика
14:07, 01 Августа 2025
фото: © Законодательное собрание Карелии

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В Законодательном собрании республики сегодня, 1 августа, состоялась торжественная церемония вручения удостоверения мирового судьи судебного участка №3 г. Петрозаводска Юлии Пиванковой.

В церемонии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, председатель Совета судей Карелии и судья Верховного суда республики Татьяна Степанова, заместитель председателя Квалификационной коллегии судей республики и судья Верховного суда Карелии Ольга Пальчун, депутаты Законодательного Собрания, представители судейского сообщества, сотрудники Аппарата парламента.

— Мировой суд — это опора судебной системы на местах, которая наиболее приближена к жителям. Рассматривая гражданские, административные дела, трудовые споры, вы становитесь гарантом законности и правопорядка. Сегодня нагрузка на мировые суды высокая, но все решения принимаются профессионалами, принципиально, в четком следовании духу и букве закона. От лица депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия поздравляю вас с этим значимым этапом! Желаю вам служить на благо Карелии и жителей нашей республики, — сказал Элиссан Шандалович и вручил Юлии Пиванковой документ.

Татьяна Степанова в своем выступлении отметила, что под пристальным вниманием общественности находится не только профессиональная деятельность судей, но и их частная жизнь, которая должна быть безупречна.

«Назначение на должность мирового судьи — это не только признание вашей профессиональной готовности к самостоятельной работе в должности судьи, но и большая ответственность. Это, безусловно, требует полной самоотдачи, служебное всегда должно быть на первом месте. С большим удовольствием принимаю вас в ряды судейского сообщества Республики Карелия. Вперед — к достижению целей, профессионального роста. Пусть всё получается!» — сказала Татьяна Степанова.

— Несмотря на то что каждый раз Квалификационная коллегия делает определенный кредит доверия, мы уверены, что вы готовы, и у членов Квалификационной коллегии судей не возникнет никаких сомнений ни в ваших деловых качествах, ни в вашей готовности отправлять правосудие, — отметила заместитель председателя Квалификационной коллегии судей Карелии Ольга Пальчун.

Также Юлию Пиванкову поздравили и пожелали успехов в работе начальник Управления Судебного департамента в Карелии Валерий Снигур, начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей республики Владимир Гробов.

Юлия Пиванкова назначена Законодательным Собранием в июле этого года на должность мирового судьи судебного участка № 3 в Петрозаводске на трехлетний срок полномочий. Стаж работы Юлии Пиванковой по юридической специальности составляет более 15 лет, ее профессиональная деятельность ранее была связана с Калевальским районным судом, Костомукшским городским судом, Верховным судом Республики Карелия.

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