Спикер парламента заметил личную заслугу премьер-министра Карелии в развитии республики

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович вручил почетную грамоту премьер-министру республики Александру Чепику, отметив его личные заслуги в экономическом росте региона.

По его словам, несмотря на пандемию, экономика Карелии растет, что подтверждается ростом доходов бюджета.

«Это произошло благодаря труду наших земляков и благодаря грамотной финансовой и экономической политике, проводимой в нашей республике. И в этом, безусловно, большая заслуга лично премьер-министра правительства Александр Евгеньевича Чепика. Уважаемый Александр Евгеньевич! Мы знаем как много вы делаете для социально-экономического развития республики, для успешной реализации национальных проектов и решения других задач. И что особо хотелось бы отметить — делаете вы это абсолютно спокойно без лишнего опубличивания, работая на результат», — сказал Шандалович на сегодняшнем заседании парламента.