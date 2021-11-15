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Спикер парламента заметил личную заслугу премьер-министра Карелии в развитии республики

Новости. Общество
10:18, 09 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович вручил почетную грамоту премьер-министру республики Александру Чепику, отметив его личные заслуги в экономическом росте региона.

По его словам, несмотря на пандемию, экономика Карелии растет, что подтверждается ростом доходов бюджета.

«Это произошло благодаря труду наших земляков и благодаря грамотной финансовой и экономической политике, проводимой в нашей республике. И в этом, безусловно, большая заслуга лично премьер-министра правительства Александр Евгеньевича Чепика. Уважаемый Александр Евгеньевич! Мы знаем как много вы делаете для социально-экономического развития республики, для успешной реализации национальных проектов и решения других задач. И что особо хотелось бы отметить — делаете вы это абсолютно спокойно без лишнего опубличивания, работая на результат», — сказал Шандалович на сегодняшнем заседании парламента.

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Комментарии

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Мария
2021-12-09 13:05:39
Неужели Чепик покинет Карелию??? Неспроста вдруг ограмотили. Видимо, скоро пожелаем ему доброго пути.
Рафаэль
2021-12-09 11:32:07
Развития нуль , регион в конце всй России плетется годами . а эти живут своей жизнью и пируют .
Offff
2021-12-09 11:22:34
"За что кукушка хвалит петуха
За то что хвалит он кукушку ."
Хмм .Сивмолично
Живут в своем мирке , вешают на друг друга жестянки .....
Анфиса
2021-12-09 11:16:50
Это за что награждают!? За борьбу с ОМК? Или он не при чём?
избиратель
2021-12-09 11:15:41
ПРОСРАЛИ ВСЁ за ПЯТЬ ЛЕТ . Тут тюрьма нужна , а не грамота , можно обоим .
0ff
2021-12-09 11:09:51
От имени жителей республики одобряю и поддерживаю
User
2021-12-09 11:07:29
А что в республике развилось, кроме коррупции и маразма?
Житель Карелии
2021-12-09 11:00:43
г-н Чепик не хочет съездить в Кемь? И Шенделовича с собой взять? Посмотрите господа на развитие Карелии.... Если это и есть ваши личные заслуги, то почему вас ещё не вызывает к себе СК Карелии? Я бы постеснялся вообще такую грамоту получать и тем более её кому-либо выдавать.
Hовый
2021-12-09 10:50:17
Шенделовича можно коментить ?
Изя
2021-12-09 10:44:45
А где Шанделович увидел развитие ? У Чепика ???))) :)
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