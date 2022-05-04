Спикер Петросовета Дрейзис восхищается Россией под песни «Любэ»

Председатель Петрозаводского горсовета Надежда Дрейзис рассказала, что ее «путешествия и приключения» теперь связаны с Россией.

Надежда Дрейзис заявила, что выбирает Россию и обещает активно путешествовать по стране. Об этом она сообщила в соцсети.

«Сегодня я понимаю, что хочу увидеть и познать ещё намного больше в своей стране. Теперь мои путешествия и приключения — это Россия. Манит почувствовать особую энергетику одного из самых древнейших и самого глубокого озера Байкал. Порыбачить, сходить в пеший поход, посмотреть вулканы на Камчатке. А ещё Якутия и Красноярский край, Волгоград и Оренбург. Не перечислить всех тех мест России, где хочется побывать. Но план составлен, карту России изучать продолжаю», — заявила она.

Путешествовать по России Дрейзис планирует, просматривая советские ленты и слушая группу «Любэ».

«В часы переездов или перелетов включу в гаджете какой-нибудь старый, добрый, советский фильм. „Девчата“, „Дело было в Пенькове“, „Весна на Заречной улице“. Знаю, перед новыми приключениями „зарядит“ любая из этих картин. Друзья, а ведь строка из песни группы „Любэ“ „От Волги до Енисея леса, косогоры, да степи. Рассея, моя ты Рассея от Волги до Енисея“ и правда зовёт в путь по такой широкой и необъятной, родной и сердечной, любимой стране», — резюмировала Дрейзис.

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