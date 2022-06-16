Спикер Петросовета Надежда Дрейзис рассказала о боли в ногах

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис рассказала о детских болях в ногах.

На своей странице в соцсети спикер городского совета Петрозаводска Надежда Дрейзис рассказал, почему у детей болят ноги, и призналась, что сама испытывала подобные проблемы в детстве.

«Картина практически из моего детства. Я очень чётко помню, как у меня болели ноги, как меня водили по врачам и брали кровь из вены», — написала Дрейзис.

Надежда Дрейзис объяснила, что многие дети в возрасте 4-12 лет жалуются на боли в ногах.

«Это так называемые боли роста — это доброкачественные боли конечностей у детей, рецидивирующие ночные боли конечностей. Боли роста передаются по наследству. Им одинаково подвержены как девочки, так и мальчики», — объяснила Дрейзис.

По ее слова, это состояние известно уже десятки лет, но причины и оптимальное лечение таких болей остаются неизвестными.

«Доказано, что дефицит витамина Д и кальция может провоцировать возникновение болей роста и их интенсивность. Исследования показали, что у детей с болями роста в 85-95% случаев наблюдался дефицит витамина Д», — отметила врач Надежда Дрейзис.

По ее словам, помочь ребенку избавиться от боли в ногах может местный массаж, тепло и Ибупрофен.