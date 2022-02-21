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Спикер Петросовета Надежда Дрейзис закончила академию

Новости. Общество
16:39, 24 Февраля 2022
фото: Надежда Дрейзис / ВК

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Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис сообщила, что получила диплом академии.

Надежда Дрейзис получила диплом Карельского филиала РАНХиГС. Об этом спикер горсовета сообщила в соцсети.

«Волнительно. Захватывающе. На «отлично»! Друзья, сегодня я в качестве студентки 5-го курса защитила диплом в Карельском филиале РАНХиГС. Квалификационную работу «Представительный орган муниципального образования: полномочия, задачи. Проблемы эффективности (на примере Петрозаводского городского округа)» принимала авторитетная государственная экзаменационная комиссия», — рассказала Дрейзис.

«В Карельском филиале РАНХиГС я получила профессиональные знания по «Государственному и муниципальному управлению», — сообщила она.

Ранее председатель Петросовета Надежда Дрейзис назвала любимые жанры кино.

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