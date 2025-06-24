Спикер Петросовета напутствовала молодожёнов, которые решили пожениться в День города

Городские власти по традиции решили поздравить все молодые семьи, которые появляются в День города Петрозаводска.
Сегодня узами брака себя связали Леонид и Вероника Пашковы. Их поздравила председатель Петрозаводского совета Надежда Дрейзис. Она рассказала о молодых на своей странице. По словам Дрейзис, решение Леонид и Вероника приняли осознанно и уверенно. Вместе они уже двенадцать лет, не сомневаются друг в друге, понимают и поддерживают, а главное — любят.
Она пожелала, чтобы сегодняшняя праздничная дата стала для молодых началом нового совместного пути.
— Молодожёнам я хочу пожелать, чтобы дни супружества были светлыми в любую погоду. Храните в сердце любовь друг к другу вместе с волшебством заботы, верности и доброты. Пусть ваша семья будет примером благополучия и того, что мы называем счастьем. Вдохновляйте, дарите гармонию и улыбки друг другу! — написала Надежда Дрейзис.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание