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Новости. Общество
10:04, 20 Августа 2018

Спикер Петросовета предложил отменить "золотые парашюты" для городских чиновников при выходе на пенсию

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Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук считает, что благодаря этому удастся сэкономить бюджетные средства, необходимые для развития социальной сферы.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук предлагает отказаться от выплаты единовременного денежного поощрения чиновникам, которые увольняются с муниципальной службы в связи с выходом на пенсию. С этой инициативой он обратился к главе Петрозаводска Ирине Мирошник, сообщает пресс-служба горсовета.

Боднарчук считает, что отмена "золотых парашютов" в течение нескольких лет позволит сохранить в бюджете карельской столицы значительные средства, которые можно будет направить на развитие образования либо на дополнительное финансирование сферы ЖКХ. По словам спикера, такая мера особенно важна с учетом непростой ситуации, в которой находится городская казна.

"В то же время нельзя забывать об интересах муниципальных служащих, которые отработали в органах власти значительную часть своей жизни, принося пользу городу и петрозаводчанам, - подчеркнул председатель Петросовета. – Поэтому я предлагаю ввести отмену этой выплаты как временную меру. Возможно, в будущем, когда экономическая ситуация в стране и городе улучшится, мы вернемся к этому вопросу, чтобы найти устраивающее всех решение".

В обращении Геннадия Боднарчука к главе Петрозаводска предлагается приостановить выплату "золотых парашютов" до 2024 года. Отметим, что аналогичное решение в июле приняли власти республики: Законодательное собрание одобрило инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова о приостановке выплаты "золотых парашютов" региональным чиновникам до 1 января 2024 года.

По словам спикера Петросовета, в случае принятия его предложения городские власти будут действовать в согласии с властями региональными. Это позволит добиться бюджетной экономии и на республиканском, и на городском уровнях, что необходимо для получения федеральных субсидий, без которых практически невозможна реализация крупных инфраструктурных проектов в карельской столице.

Отметим, что для воплощения инициативы Геннадия Боднарчука в жизнь городская администрация должна внести соответствующие изменения в устав Петрозаводска. Сделать это можно будет уже на ближайшей сессии городского совета.

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Комментарии

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Joker
2018-08-20 10:54:39
По логике г-на Боднарчука, тем муниципальным служащим "которые отработали в органах власти значительную часть своей жизни, принося пользу городу и петрозаводчанам" и попадают при увольнении в эту вилку 2018-2024 годов. , просто не повезло ... (((
Беня
2018-08-20 10:52:47
Предположим шо так. Тогда или парашуты слишком золотистые или в мерии народ пачками и тачками валит пензию, тем самым разоряя казну.
А на самом деле Бондарчук рассказал малоизвестную философам 41-ую апорию Зенона Элейского под названием "золотой парашут" :)
Ну.... за сказочников! :)
Leopol'd
2018-08-20 10:22:48
Кого-то надо срочно уволить!
Гость
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