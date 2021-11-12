Спикер Петросовета рассказала, какие вакцины от коронавируса поступили в Карелию

Вакцинация населения Карелии от коронавируса проводится четырьмя видами вакцин.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии города председатель городского совета Петрозаводска Надежда Дрейзис.

Она привела данные Минздрава Карелии, согласно которым по состоянию на 11 ноября в республику поступило более 361 тыс. вакцин.

Из этого количества 249 тыс. доз –«Спутник V», 101 тыс. — «Спутник Лайт», 8,4 тыс. — «Эпиваккорона» и 3,1 тыс. доз — «Ковивак».

Ранее в Минздраве поясняли, что жителям республики, которые хотят привиться «Эпиваккороной» и «Ковиваком» следует спрашивать о наличии этих вакцин в пунктах вакцинации.