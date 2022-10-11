Спикер Петросовета рассказала о «тумане в голове» после коронавируса

Председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис назвала симптомы, возникающие через год после заражения коронавирусной инфекцией.

COVID-19 увеличил риск тревоги, депрессии и инсульта. Об этом пишет на своей странице в соцсети спикер Петросовета Надежда Дрейзис, ссылаясь на исследование американских ученых. Эксперты провели анализ неврологических симптомов, возникающих через 12 месяцев после заражения COVID-19 у пожилых американцев.

«Самым частым оказался „туман в голове“, но помимо этого после перенесенного коронавируса у людей могли возникать и более опасные состояния, такие как инсульт, — пишет Дрейзис. — По сравнению с контрольной группой, у людей, переболевших COVID-19, риск появления проблем с долговременной памятью увеличился на 77 процентов через 12 месяцев после заболевания. Исследователи сообщили о небольшом, но значительном увеличении риска болезни Альцгеймера в группе с постковидным синдромом».

Спикер горсовета, главный врач детской поликлиники № 1 отметила, что некоторые пациенты, страдающие от постковидного синдрома, испытывают мини-инсульты, потому что болезнь поражает кровеносные сосуды.

«Эти мини-инсульты могут объяснить общее снижение когнитивных способностей после COVID-19. Многие пациенты с лонг-ковидом также жалуются на потерю памяти, уменьшение концентрации внимания, ухудшение рабочей памяти, ухудшение способности принятия решений и трудности с поиском правильных слов в разговоре», — пояснила Надежда Дрейзис.

Ранее сообщалось, заболеваемость коронавирусом в Карелии снизилась почти вдвое.