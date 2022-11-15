Спикер Петросовета рассказала об аллергии на зиму

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис опубликовала советы, как справляться с аллергией на холод.

Как пишет главный врач детской поликлиники № 1 столицы Карелии Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети, аллергию могут вызвать не только продукты или разные вещества, но и низкая температура.

«Зимой у человека может начаться холодовая крапивница, которую провоцирует мороз. После долгого пребывания на улице зимой может появиться покраснение кожи с зудом или жжением», — отметила спикер Петросовета.

По словам Дрейзис, чтобы узнать, есть ли у вас аллергия на зиму, нужно поместить на кожу кусочек льда в полиэтилене на 10–20 минут. В течение получаса должны проявиться признаки холодовой крапивницы.

Главный врач поликлиники советует тем, у кого есть аллергия на холод, тепло одеваться и не умываться холодной водой, а также не пить холодных напитков и не купаться в открытых водоемах. Кроме того, страдающим аллергией необходимо за 40 минут до выхода на улицу использовать защитный крем и принимать противоаллергические препараты второго поколения.

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