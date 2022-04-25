Спикер Петросовета в шоке: две женщины ночью «глумились над чувствами жителей Петрозаводска»

Председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис шокирована и возмущена поступком двух горожанок, уничтоживших баннер с патриотическим символом.

На своей странице в соцсети Надежда Дрейзис написала: Друзья! Я шокирована и возмущена поступком двух жительниц Петрозаводска, уничтоживших баннер с буквой «Z» в центре города.

«В Петрозаводске на углу Кирова и проспекта Александра Невского ночью две дамы разбили рекламные стенды и разорвали афиши в поддержку спецоперации. Буква «Z» привела фемин в ярость», - процитировала Дрейзис один из телеграм-каналов.

Инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения.

Спикер Петросовета заявила, что это не просто хулиганский поступок.

«Это оскорбление огромного числа горожан, которые поддерживают наших российских военнослужащих и жителей Донбасса. Оскорбление всех наших земляков, которые пишут письма со словами поддержки нашим военным, собирают гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР. Люди помогают от всей души, от всего сердца. Уничтожение баннера с буквой «Z», которая стала символом поддержки, единства, это глумление над чувствами петрозаводчан. Я очень надеюсь, что правоохранительные органы тщательно разберутся и проверят информацию, опубликованную в соцсетях, установят личности тех, кто совершил этот безобразный поступок и примут меры реагирования», - высказалась Дрейзис о ситуации.

Ранее Надежда Дрейзис предлагала отметить День «Спасибо», убрать планету, как Маленький принц…