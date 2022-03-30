Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович пожелал в Пасху реализовать все добрые начинания

Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович поздравил всех со светлой Пасхой.

«От всей души поздравляю вас с праздником Светлой Пасхи Христовой! Искренне желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших семьях царят любовь, взаимопонимание и гармония, а все добрые начинания будут реализованы!» - написал на своей странице в соцсети Элиссан Шандалович.