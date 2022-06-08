Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович призвал вернуть старую школу подготовки узкопрофильных врачей

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович готовит обращение в федеральные органы власти с предложением вернуть в медицинские вузы программы субординатуры и интернатуры, чтобы переломить проблему нехватки кадров в здравоохранении.

На своей странице в соцсети Элиссан Шандалович рассказал, что в минувший вторник, 14 июня, на заседании парламентского комитета по здравоохранению и соцполитики обсуждался один из острых вопросов, который сегодня стоит в здравоохранении, — это нехватка кадров, особенно узкопрофильных специалистов.

«Чтобы получить узкопрофильную специальность, нужно еще поступить в ординатуру и проучиться в ней два года, но такая возможность есть далеко не у всех. Во-первых, количество бюджетных мест ограничено, а учиться на платной основе не все готовы. Во-вторых, не каждый медвуз предлагает полный перечень специальностей по программе ординатуры, поэтому место в ординатуре нужно будет искать в другом регионе, что довольно неудобно. В итоге многие выпускники медвузов так и не достигают желаемой медицинской специальности. Это одна из причин того, почему у нас большая нехватка узкопрофильных медицинских специалистов как в отдаленных поселках, так и в городах», — объяснил Шандалович.

Спикер Заксобрания, сам врач анестезиолог-реаниматолог, предложил пересмотреть систему подготовки врачей, используя опыт советской школы.

«Ведь раньше было так: на 6-м курсе медвуза студенты проходили так называемую субординатуру со специализацией по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии. Дальше, по окончании вуза, выпускник поступал в интернатуру по этим же направлениям, по завершении которой мог работать самостоятельно врачом. Потом шла уже узкопрофильная специализация в клинической ординатуре по направлениям, например, в терапии, пульмонологии, эндокринологии и так далее. Благодаря этому дефицит таких специалистов в здравоохранении был минимальным. Вернув такую систему подготовки врачей, а теперь еще и с использованием инновационных технологий, уверен, мы сможем переломить проблему нехватки кадров в здравоохранении», — сказал Шандалович.

Идею председателя парламента поддержал директор Медицинского института ПетрГУ Александр Тимофеевич Балашов, выступавший на комитете, а также коллеги-депутаты.

«В ближайшее время подготовим соответствующее обращение на федеральный уровень», — заявил Элиссан Шандалович.