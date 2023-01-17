Спикер Заксобрания Карелии поздравил студентов с Татьяниным днем

Элиссан Шандалович пожелал учащимся успешной сессии и поделился своими студенческими фотографиями.

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице в социальной сети поздравил студентов с Татьяниным днем.



«Студенческие годы — замечательная пора в жизни любого человека. Это время, когда ты полон смелых идей и надежд, время незабываемых бессонных ночей перед экзаменами, ярких событий и вдохновения, — отметил Шандалович.





Хочу поздравить всех, кто сегодня постигает премудрости науки в вузах и колледжах. Пусть огонь творчества пылает в душе долгие годы, пусть жажда знаний и новых открытий никогда не иссякает! И, конечно, желаю студенческому братству успешной сессии и веселых каникул!» — написал спикер карельского парламента.









Отметим, Татьянин день, или День российского студенчества — памятная дата в России, а также день в православном календаре.



Название произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января.



После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. Официально отмечается в России с 2005 года.