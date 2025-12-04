Спикер Заксобрания Карелии прокомментировал демарш оппозиции при принятии бюджета

Поведение депутатов трех фракций, которые покинули зал заседаний, прокомментировал председатель Законодательного собрания Карелии, участник СВО Элиссан Шандалович.

4 декабря парламент Карелии утвердил во втором и третьем окончательном чтении проект бюджета на 2026 год. В ходе обсуждений депутаты трех фракций покинули зал заседаний, объяснив, что их поправки были отклонены.

— Мы видим пример «ответственного» отношения к своим депутатским обязанностям, причем некоторые депутаты работают на постоянной платной основе в Законодательном собрании, и они сейчас отсутствуют в зале заседаний. Это ли не лицемерие — не представить те поправки, которые были ими предложены, даже не попытаться их защитить? И мы говорим о какой-то ответственности перед избирателями… У меня такие поступки вызывают много вопросов», — сказал во время заседания Элиссан Шандалович.

Другие парламентарии также высказали свое мнение по поводу поведения коллег-депутатов.

— Коллеги, покинувшие зал, не дождались своей очереди для обсуждения именно тех их поправок, которые комитет не поддержал. Они лишили себя возможности публично аргументировать свою позицию. Бюджет республики — важнейший документ, определяющий жизнь Карелии на годы вперёд. Уйти с его принятия — это демонстративное пренебрежение к парламентской работе и к интересам тех граждан, которых депутаты представляют. Их обязанность — бороться до конца в стенах зала заседаний, а не в медийном пространстве, — сказала вице-спикер Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник.

По словам Ольги Шмаеник, ход обсуждения бюджета полностью соответствовал регламенту. Все без исключения поправки были предметно рассмотрены на заседании профильного комитета, которое длилось более трёх часов.

Заместитель председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии Лидия Суворова назвала демаршем решение депутатов покинуть зал и не голосовать за бюджет Карелии.

— Этот бюджет — результат нашей совместной работы с правительством республики в предыдущие периоды, результат работы экономики с учетом санкций и не самых лучших условий. В то же время мы видим, что он направлен, в первую очередь, на обеспечение социальной стабильности. Тот демарш, который мы сегодня видим на заседании, очень далек от социальной стабильности тем более, что сегодня идет СВО, о чем прямо говорит президент страны, — сказала парламентарий.

В ходе обсуждений парламентарии поддержали более 20 поправок, среди них — средства на сохранение льготного проезда для школьников и студентов в пригородных поездах в 2026 году. Авторами поправки выступили депутаты Александр Паккуев и Алексей Орлов.

Поправка предусматривает возмещение затрат АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» на предоставление данной меры поддержки. На эти цели в бюджете по инициативе парламентариев предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Средства будут направлены для компенсации затрат перевозчику.

По словам парламентария Александра Паккуева, работа над бюджетом, поправками — непростой процесс, который требует не только подготовки и внесения предложений, но и их предварительной проработки с органами власти, правительством Карелии и др.

— Только конструктивное взаимодействие дает результаты, — сказал Александр Паккуев.

Отметим, что доходы бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 77 млрд 436 тыс. руб., расходы — 76 млрд 850 тыс. руб. Порядка 63% от общего объема расходов бюджета предусмотрено на госпрограммы, связанные с повышением качества жизни граждан.