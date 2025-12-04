РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
«Генплан Петрозаводска – результат совместной работы власти и горожан»: что важно знать о главном документе города
03 декабря, 21:10 Статьи
Тема недели
Фонд «Защитники Отечества» передал карельским ветеранам СВО современные автомобили
02 декабря, 14:16 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10 Статьи
Новости

В Заонежье простятся с погибшим на СВО Дмитрием Шелеповым

23:48

Почти 300 младенцев появились на свет в Петрозаводске

23:09

Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России

22:46

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 4

22:20

«Как-то раз за Подпорожье ехать в гости мне пришлось»: Игорь Растеряев спел песню про вепсов

21:45

Артур Парфенчиков поздравил с юбилеем коллектив больницы скорой и экстренной медицинской помощи

21:01

Названа официальная причина запрета онлайн-просмотра публичных камер Петрозаводска

20:06

Карельская лыжница попала в топ-6 на Кубке России

19:21

Новая точка гастротуризма откроется в Северном Приладожье

19:00

Спикер Заксобрания Карелии прокомментировал демарш оппозиции при принятии бюджета

18:32

Ветхий дом сносят на Первомайском проспекте в Петрозаводске

18:18

Госдума приняла закон о праве участников СВО на бесплатное переобучение в колледжах

18:02

Контейнерные площадки обновили в двух районах Петрозаводска

17:44

Второй за день пожар на свалке произошел в Олонецком районе

17:30

Владелец катера, по вине которого погиб человек, осужден условно

17:16

Аномально тёплая погода задержится в Карелии 5 декабря

17:03

Житель Карелии погиб на предприятии в Тверской области

16:48

В Петрозаводске заблокировали все публичные онлайн-камеры в рамках борьбы с терроризмом

16:33

Артур Парфенчиков: «Безусловным приоритетом работы Правительства в будущем году станет поддержка наших районов и округов»

16:24

В Карелии с 2026 года запустят программу «Конкретных дел» на 170 млн рублей

16:10

Активные жители вепсского села в Карелии требуют отменить решение о карьерах у их домов

15:55

Собственник балкона многоквартирного дома заплатит за упавший на автомобиль снег

15:32

Роскомнадзор ввёл ограничения на работу FaceTime из-за угрозы терроризма

15:26

Оппозиционные фракции карельского парламента отказались голосовать за бюджет

15:07

Заправка для элетромобилей появилась в новом районе Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»

14:43

В Карелии на школьное инициативное бюджетирование в 2026 году направят 10 млн рублей

14:32

«Я не сразу поняла, что меня убивают»: петрозаводчанка рассказала, как спаслась от маньяка в парке

14:09

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников

13:47

Блогеру из Петрозаводска Александре Митрошиной продлили домашний арест

13:30

Школу в Петрозаводске перевели на дистант из-за аварии

12:55

Элиссан Шандалович назвал ключевые приоритеты бюджета Карелии на 2026 год

12:40

Пожар на открытой территории ликвидирован в Олонецком районе Карелии

12:32

В Петрозаводске на пешеходном переходе сбили подростка

12:25

Бюджет Карелии на 2026 и последующие два года принят в окончательном чтении

12:15

В Петрозаводске нашли водителей, которые едва не сбили человека на «зебре»

12:05

Волонтеры рассказали о работе на выборах в Карелии

11:59

Водитель и пешеход подрались во дворе в Петрозаводске

11:47

В Карелии мужчина может лишиться свободы за кражу колонки

11:32

Патриарх Кирилл наградил литературоведа из Петрозаводска Александра Пигина

11:18

С нового года в паспортах россиян появится новая цифровая отметка, заменяющая ИНН

10:44

Большую часть Северо-Запада России накроют дожди и снегопады

10:19

В городе Сортавала выявлены объекты культурного наследия

10:02

Житель Медвежьегорска стал жертвой мошенников при покупке мотобуксировщика

09:31

В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов

08:59

В Петрозаводске медики спасли мужчину с тяжелым ножевым ранением

08:41

Стала известна стоимость сладкого подарка к Новому году

08:21

Древние руны Карелии прозвучали в документальном сюжете на канале «Культура»

08:02

Петербургские музыканты поддержат проект по сохранению мозаичного панно в Питкяранте

07:42

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

07:21

Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для старших классов

07:02

Петрозаводская творческая лаборатория «Театрум» собрала 14 наград на всероссийском конкурсе

06:40

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России

00:10
Спикер Заксобрания Карелии прокомментировал демарш оппозиции при принятии бюджета
04 декабря, 18:32 Политика
Поделиться

Поведение депутатов трех фракций, которые покинули зал заседаний, прокомментировал председатель Законодательного собрания Карелии, участник СВО Элиссан Шандалович.

фото: © ЗС РК

4 декабря парламент Карелии утвердил во втором и третьем окончательном чтении проект бюджета на 2026 год. В ходе обсуждений депутаты трех фракций покинули зал заседаний, объяснив, что их поправки были отклонены.

— Мы видим пример «ответственного» отношения к своим депутатским обязанностям, причем некоторые депутаты работают на постоянной платной основе в Законодательном собрании, и они сейчас отсутствуют в зале заседаний. Это ли не лицемерие — не представить те поправки, которые были ими предложены, даже не попытаться их защитить? И мы говорим о какой-то ответственности перед избирателями… У меня такие поступки вызывают много вопросов», — сказал во время заседания Элиссан Шандалович.

Другие парламентарии также высказали свое мнение по поводу поведения коллег-депутатов.

— Коллеги, покинувшие зал, не дождались своей очереди для обсуждения именно тех их поправок, которые комитет не поддержал. Они лишили себя возможности публично аргументировать свою позицию. Бюджет республики — важнейший документ, определяющий жизнь Карелии на годы вперёд. Уйти с его принятия — это демонстративное пренебрежение к парламентской работе и к интересам тех граждан, которых депутаты представляют. Их обязанность — бороться до конца в стенах зала заседаний, а не в медийном пространстве, — сказала вице-спикер Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник.

По словам Ольги Шмаеник, ход обсуждения бюджета полностью соответствовал регламенту. Все без исключения поправки были предметно рассмотрены на заседании профильного комитета, которое длилось более трёх часов.
Заместитель председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии Лидия Суворова назвала демаршем решение депутатов покинуть зал и не голосовать за бюджет Карелии.

— Этот бюджет — результат нашей совместной работы с правительством республики в предыдущие периоды, результат работы экономики с учетом санкций и не самых лучших условий. В то же время мы видим, что он направлен, в первую очередь, на обеспечение социальной стабильности. Тот демарш, который мы сегодня видим на заседании, очень далек от социальной стабильности тем более, что сегодня идет СВО, о чем прямо говорит президент страны, — сказала парламентарий.

В ходе обсуждений парламентарии поддержали более 20 поправок, среди них — средства на сохранение льготного проезда для школьников и студентов в пригородных поездах в 2026 году. Авторами поправки выступили депутаты Александр Паккуев и Алексей Орлов.

Поправка предусматривает возмещение затрат АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» на предоставление данной меры поддержки. На эти цели в бюджете по инициативе парламентариев предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Средства будут направлены для компенсации затрат перевозчику.
По словам парламентария Александра Паккуева, работа над бюджетом, поправками — непростой процесс, который требует не только подготовки и внесения предложений, но и их предварительной проработки с органами власти, правительством Карелии и др.

— Только конструктивное взаимодействие дает результаты, — сказал Александр Паккуев.

Отметим, что доходы бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 77 млрд 436 тыс. руб., расходы — 76 млрд 850 тыс. руб. Порядка 63% от общего объема расходов бюджета предусмотрено на госпрограммы, связанные с повышением качества жизни граждан.

Обсудить (0) в ленту
Что случилось в Петрозаводске и Карелии 4
04 декабря, 22:20 Хроника дня
Названа официальная причина запрета онлайн-просмотра публичных камер Петрозаводска
04 декабря, 20:06 Общество
В Петрозаводске заблокировали все публичные онлайн-камеры в рамках борьбы с терроризмом
04 декабря, 16:33 Общество
Активные жители вепсского села в Карелии требуют отменить решение о карьерах у их домов
04 декабря, 15:55 Общество
Геннадий Сараев
уполномоченный по правам ребенка в Карелии
Они тоже жертвы
О подростках, которые жестоко избили двух мужчин

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение