Спикер Заксобрания Карелии рассказал, как многодетным семьям получить 400 тысяч рублей на ипотеку взамен земли

Председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович объяснил, как многодетным семьям в Карелии оформить единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка под ИЖС.

На своей станице в соцсети спикер Заксобрания Карелии рассказал, как многодетные семьи могут получить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей взамен участка под индивидуальное строительство.

По словам председателя парламента республики, для этого нужно обратиться в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы по месту жительства и предоставить туда необходимые документы.

Необходимый перечень документов:

— заявление о предоставлении выплаты, включающее согласие на предоставление данной выплаты. Заявление заполняется по форме, установленной Минсоцем Карелии;

— копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

— копия кредитного договора, заключенного с банком в период с 1 августа до 31 декабря 2022 года, в целях приобретения жилья по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов или строительства индивидуального жилого дома;

— копия договора участия в долевом строительстве;

— справка кредитной организации о размерах основной суммы долга и/или % по кредитному договору.

«Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке. ЕДВ предоставляется в безналичной форме в течение 30 дней со дня подачи документов», — объяснил Элиссан Шандалович.