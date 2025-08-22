Элиссан Шандалович принял участие в празднования Дня Государственного флага России и как участник СВО высказал свое мнение о роли этого символа.
Сегодня в Карелии прошли праздничные мероприятия в связи с празднования Дня государственного флага России. Центральным событием стал концерт на проспекте Ленина. Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, который принял участие в акции не только как депутат, но и как участник специальной военной операции, отметил историческую преемственность и объединяющую роль флага.
— Наш триколор — не просто официальный символ. Он олицетворяет многовековую историю страны, её единство и сплочённость нашего народа. Сегодня мы с особой гордостью и благодарностью вспоминаем тех, кто прославил Родину воинскими подвигами и трудовыми достижениями. Их пример вдохновляет нас на новые свершения, — обратился Элиссан Шандалович к землякам.
Спикер парламента подчеркнул роль Государственного флага как символа мужества и патриотизма в современных событиях. Особые слова поддержки он высказал участникам специальной военной операции, в которой в качестве врача принимал участие и сам.
— Сейчас они под Российским флагом отстаивают суверенитет и безопасность страны, проявляя высшую степень патриотизма и преданности Родине. Их мужество находит отклик в сердце каждого из нас! И вся страна объединена в поддержке наших защитников, — сказал спикер парламента.
Элиссан Шандалович пожелал соотечественникам бережно относиться к одному из главных государственных символов и гордиться своей страной.
На концерте прозвучали патриотические песни, выступления творческих коллективов республики. В конце мероприятия участники молодежных организаций и жители города пронесли по Советской площади огромный российский триколор.