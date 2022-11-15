Спикер Заксобрания Карелии рассказал, сколько детей-сирот получили сертификат на жилье с начала года

В Карелии 37 детей-сирот с начала года получили сертификаты на покупку жилья, сообщил в соцсети Элиссан Шандалович.

С начала года 37 детей-сирот в Карелии получили сертификаты на приобретение жилья. 23 человека уже купили квартиры. Об этом на своей странице в соцсети рассказал председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.



Напомним, республиканский закон о сертификатах на жилье для детей-сирот в возрасте от 23 лет начал действовать с этого года. Он предусматривает предоставление единовременной денежной выплаты на покупку жилого помещения.



«Размер выплаты рассчитывается, исходя из общей площади жилья в 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости одного квадратного метра по Карелии. Если в I квартале сертификат выдавался на сумму 1 млн 113 тысяч рублей, то сейчас это уже 1 млн 577 тысяч рублей», - отметил спикер Заксобрания.



Больше всего заявлений на выплату поступило из Муезерского и Прионежского районов.



В декабре законодательная власть республики планирует внести в этот закон изменения, которые расширят возможности решения жилищного вопроса для детей-сирот. Будет продлен срок действия сертификата с пяти месяцев до одного года, а возраст для его получения снизится до 22 лет.