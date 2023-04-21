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Спикер Заксобрания Карелии: в республике заработала новая мера поддержки многодетных семей

Новости. Общество
19:16, 13 Июня 2023
фото: Элиссан Шандалович / ВК

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Элиссан Шандалович рассказал, на что можно потратить региональный маткапитал.

О новой мере поддержки спикер Заксобрания республики написал на своей странице в соцсети. Региональный материнский капитал стало возможно направлять на ремонт собственного жилья.

По словам парламентария, ранее по этому вопросу поступали обращения многодетных семей. Соответствующий закон, благодаря которому республиканский маткапитал стало возможно использовать более гибко, карельский парламент принял еще в марте, а начал он действовать с 1 июня.

«В Карелии, напомню, размер маткапитала составляет 105,5 тыс. рублей. Средства выплачиваются при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. Их также можно тратить на улучшение жилищных условий, оплату детского сада, обеспечение детей-инвалидов средствами реабилитации, приобретение легкового автомобиля или сельхозтехники отечественного производства, газификацию собственного дома», — написал Элиссан Шандалович.

По его словам, в прошлом, 2022 году, региональным маткапиталом воспользовались 1 443 многодетные семьи. Общая сумма выплат составила 72,19 миллиона рублей. Чаще всего маткапитал направляли на оплату детского сада.

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