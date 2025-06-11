Спикер Заксобрания поздравил жителей Карелии с Днем России

Элиссан Шандалович опубликовал праздничное поздравление на своей странице.

Председатель Законодательного собрания напомнил, что Россия — величайшая страна с уникальной историей, богатой культурой, вековыми традициями и несгибаемым духом.

— Всех нас — жителей 89 регионов — объединяют общие ценности, общая память и общие победы. Мы искренне любим свою страну, чтим наследие предков, бережно храним их заветы, которые помогают нам строить сильную и суверенную державу, — написал он.

Он напомнил, что именно любовь к Родине, готовность защищать её любой ценой и единство народов помогали нашим соотечественникам выстоять в самых тяжелых испытаниях.

— В этот праздничный день хочу поблагодарить всех жителей Карелии, кто своим трудом и преданностью делает Россию сильнее, кто приближает Победу. Особые слова — Героям нашего времени, участникам специальной военной операции, которые с честью защищают Родину, отстаивают правду и справедливость. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах! Вместе мы — сила! Вместе мы — Россия! — подытожил Элиссан Шандалович.

Напомним, 12 июня каждый год в стране отмечают один из главных государственных праздников — День России. 35 лет назад — 12 июня 1990 года — первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Указом президента от 2 июня 1994 года 12 июня объявили государственным праздником. До 2002 года он назывался день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» закрепили юридически в 2002 году.