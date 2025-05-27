Спикер Заксобрания призвал завершить ремонт школы в Кончезере в этом году

Элиссан Шандалович проверил ход ремонта образовательного учреждения в Кондопожском районе.

В Кончезере продолжается ремонт школы. Он проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при софинансировании республиканского бюджета. Обновление, напомним, охватывает практически все основные конструкции и системы школы, не видевшей серьезного ремонта более 40 лет.

На днях здесь побывал председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович и ознакомился с ходом капитального ремонта. Как рассказал парламентарию представитель подрядчика, общая готовность объекта превышает 60 процентов. У здания 1982 года постройки уже появился утепленный вентилируемый фасад и обновлена кровля, активно ведутся внутренние работы: отделка помещений, замена окон, обустройство вентиляции, которой ранее в школе не было. После поступления строительных материалов планируется увеличить число рабочих на объекте.

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Но этими ремонтными работами дело не ограничится. По словам директора Кончезерской школы Ирины Новожиловой, обновится и материально-техническая база.

«У нас уже закуплено оборудование, школьные парты, мебель, рельсовая система хранения, оборудование для пищеблока, классов информатики. Детям в новых условиях, в обновленной школе, думаю, будет намного веселее и интереснее учиться и развиваться», — отметила Ирина Новожилова.

По словам подрядчика, все работы будут завершены до конца 2025 года.

«Хотя выполнен очень большой объем работ, но важно нарастить темп работ и количество людей, чтобы успеть сдать объект в декабре. В начале 2026 года в обновленной школе должны начаться уроки, — сказал Элиссан Шандалович. — Поэтому не подводите. Объект важный, социальный. Мы будем контролировать».

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Всего в Карелии в этом году федеральная программа капремонта охватывает 14 школьных зданий, из них в 6 объектах ремонт рассчитан на два года.