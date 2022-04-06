Спилившие березу во дворе Петрозаводска жильцы умоляли свидетеля не вызывать полицию (ВИДЕО)

Жильцы одного из домов в Петрозаводске спили во дворе березу и объяснили, что она им нужна для заготовки дров на даче.

Об этом рассаазал очевидец происшествия, снявший инцидент на видео.

Он выложил его в группе«Живой Петрозаводск» Вконтакте.



«Эта компания проживает по пер. Ругозерский, 7, а двор, где росла берёза, Ругозерский, 11. Берёза им нужна для дров на дачу. (как пояснила женщина) Увидели, что их снимают, ушли домой, прихватив часть ствола», — написал автор видео.

На записи одна из женщин просит его не общаться в полицию.

«Умоляем, не вызывайте», — говорит она.

Свидетель утверждает, что полиция была вызвана.