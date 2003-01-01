Список доступных при отключении интернета сайтов будет расширен

Минцифры опубликовало новую информацию о расширении списка доступных при ограничении интернета сайтов.

Ведомство не подтвердило распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета — так называемом белом списке. В Минцифры отметили, что по данным ряда изданий, в перечень якобы включён такой сайт, как Фонбет (сайт ставок). Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют, заверили в ведомстве.

Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, ещё формируется. В обновлённый список также будут включены СМИ, банки, аптеки.

На первом этапе в список уже вошли популярные интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян.

Издание «Коммерсант», которое ознакомилось с документом, сообщает, что в «белом списке» всего будет 57 сайтов. СМИ публикует и сам список. Вот он:

«Яндекс», «ВКонтакте», ОК, Mail.ru, Ozon, Wildberries, «Дзен», «Госуслуги», Avito.

Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Банки.ру».

Rutube, 2GIS, «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС и Т2.

РЖД, Gismeteo, ритейлер DNS, «Почта России».

НСПК, ЮниКредит Банк, ГПБ-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.Сайты правительства, АП и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования, ПОС и «Госвеб».

X5 Retail Group, «Магнит», «Кинопоиск» и «Иви», платформа HH.ru.

«Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК и Pikabu.

TuTu.ru, «Аптека.ру», букмекер «Фонбет», сервис продажи авто «Дром», DRIVE2, IXBT, сайт «Лемана ПРО».

Эти ресурсы не будут блокироваться. Предполагается, что такой шаг позволит уменьшить для неудобства, вызванные отключениями мобильного интернета.