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Новости. Экономика
12:15, 07 Сентября 2018

Список литературы для курсовой: где найти уникальную информацию?

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С чего же начать написание курсовой?

Конечно, с поиска литературы – это та база, которую можно использовать в своих исследованиях, не боясь быть наказанным. Но при этом не забывайте, что все работы сейчас проходят проверку на плагиат, поэтому использование целых разделов чужих работ точно исключено.

Проблемы возникают на этапе поиска информации – где найти ее быстро? Никто не хочет сидеть по несколько дней в библиотеках, а потом вручную переводить советские книги в цифровой вид. Именно поэтому нужно знать ресурсы, на которых есть необходимая информация или ее аналоги. Для поиска надежных источников можно использовать такие способы:

  • Поиск книг и журналов по вашей тематике. При этом вы можете пользоваться как старыми, так и новыми источниками. Плюс последних – множество есть в цифровом виде, и вам не придется набирать десятки страниц.
  • Ищите необходимое на страницах Академии Google – это то место, где можно подыскать пару страниц полезной инфы на любую тему.
  • Поиск источников в диссертационном зале – вариант не для ленивых, ведь на поиски нужно время. Но зато у него есть явный плюс – диссертации не публикуются в Сети, а это говорит о том, что уникальность у работы будет гораздо выше, чем если использовать интернет-источники.
  • Иностранные сайты, книги и журналы. Использование переведенной информации оставит ваш текст уникальным, да еще и повысит ваш рейтинг перед преподавателем, ведь если вы потратили время на поиск и обработку иностранных изданий, значит, и вправду ответственно трудились над работой в целом.

Конечно, это далеко не все варианты поиска источников. Интернет никто не отменял, но будьте очень аккуратны и обязательно указывайте авторство использованных кусков.

Как обработать найденную информацию?

После поиска литературы нужно начинать ее обрабатывать и приводить материал в должный вид. Разумеется, если речь идет о цитате, ее можно использовать без изменений, но при этом обязательно указать в сноске автора и упомянуть этот источник в списке литературы.

Второй вариант – это глубокая обработка текста. Вы полностью самостоятельно составляете мысль, а подтверждаете ее проведенными исследованиями ученых, опять же указывая ссылку на их исследования. Почему этот вариант лучший? Вы выражаете свои мысли, рассуждаете на выбранную тему, предлагаете альтернативные решения, находите оптимальное, и уже тогда говорите, что это подтверждается исследованием одного ученого. Таким образом, вы становитесь компетентными в этом вопросе, и поверьте, каждый преподаватель оценит проделанную работу.

Третий вариант – это поверхностный рерайт готового исследования. Он предполагает добавление вводных слов и конструкций, замену части текста синонимами или похожими по смыслу словами. Но при этом вы не видоизменяете структуру теста, не вникаете в его смысл. Этот метод также трудоемкий, но он не позволит вам разобраться в тематике в целом, что может стать камнем преткновения при защите.

Написание курсовой работы или проекта – это очень важное дело, от которого зависит репутация и итоговая оценка в зачетке. Поэтому, если вы не в силах выполнить ее качественно сами, лучше обратитесь за помощью к профессионалу, который разбирается в теме и проделает львиную часть работы. Но лучше найдите время на самостоятельное выполнение – это позволит стать еще лучшим специалистом в сфере, а готовые наработки использовать для диплома.

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